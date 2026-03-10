Появилось фото с места подрыва внедорожника возле ТЦ в Подмосковье

Опубликованы фото и видео с внедорожником Nissan, который во вторник взорвался у торгового центра в Селятине Наро-Фоминского округа. Судя по фото, машина серьезно повреждена.

На фото показан пострадавший автомобиль. Его задняя часть сильно деформирована, окна выбиты как спереди, так и сзади. Металлические конструкции поврежденных дверей разлетелись по асфальту.

Взрывная волна повредила еще одну машину. У нее повреждено остекление. Владелица авто Елена Ш. рассказала, что после происшествия вышла из торгового центра и увидела толпу людей возле своей машины. Рядом стоял рванувший Nissan, откуда вытаскивали людей. По словам женщины, на место оперативно прибыли экстренные службы.

Фото - © Анна Артюшина Фото - © Анна Артюшина

Владельца рванувшего внедорожника зовут Сергей К. Он был в момент происшествия в салоне авто вместе с супругой. Автолюбитель находится в нормальном состоянии, а его жене оказали первую помощь, после чего отвезли домой. По словам очевидцев, у нее были обожжены волосы и одежда.

Сейчас Сергей остается на месте происшествия вместе с дочерью и полицейским. Они ждут приезда сотрудников Следственного комитета.

Предварительно, в машине рванул газовый баллон.

