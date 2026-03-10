Внедорожник Nissan рванул на парковке возле ТЦ в Подмосковье

сегодня в 14:39

Внедорожник взорвался у ТЦ в подмосковном Наро-Фоминске

Внедорожник взорвался возле торгового центра в Наро-Фоминском городском округе. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

ЧП произошло во вторник днем в населенном пункте Селятино. Предварительно, в салоне автомобиля Nissan X-Trail находился газовый баллон, который и сдетонировал.

На опубликованных кадрах видно, как в результате взрыва кроссовер полностью выгорел. От хлопка в автомобиле сработали фронтальный подушки безопасности.

На месте происшествия работают экстренные службы. К настоящему моменту информации о пострадавших нет.

