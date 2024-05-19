Появились первые кадры с места поисков вертолета президента Ирана

сегодня в 17:05

В Telegram-канале РИА Новости опубликовали первые кадры с места поисков вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.

На видео показаны машины, которые движутся сквозь туман. Дорогу плохо видно. Также есть кадры с людьми, которые идут по горам сквозь туман.

Местные СМИ отметили, что уже начаты поиски в месте жесткой посадки вертолета.

Днем в воскресенье вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел аварию в регионе Восточного Азербайджана. Глава государства в порядке.

Причиной ЧП называют густой туман.