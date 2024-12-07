Появились кадры задержания в Дагестане террористов

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На опубликованных кадрах видно, как силовики задерживают одного из подозреваемых, замет вламываются в помещение, где находились остальные члены законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации.

Во время обысков по адресам проживания подозреваемых изъяли оружие, 2 самодельных взрывных устройства, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в 1000 килограмм и боеприпасы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Дагестане силовики задержали 12 человек законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации, планировавших крупный теракт.