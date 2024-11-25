Появились кадры падения сбитого ПВО беспилотника под Калугой

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Украинский беспилотник упал под Калугой после работы противовоздушной обороны. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео слышен звук взрыва. На опубликованных кадрах видно как пламя и клубы дыма поднимаются в небо.

Три украинских беспилотника уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков БПЛА на территории промышленного предприятия произошло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.