Появились кадры падения сбитого ПВО беспилотника под Калугой
Украинский беспилотник упал под Калугой после работы противовоздушной обороны. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.
На видео слышен звук взрыва. На опубликованных кадрах видно как пламя и клубы дыма поднимаются в небо.
Три украинских беспилотника уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков БПЛА на территории промышленного предприятия произошло возгорание, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал.