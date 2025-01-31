Появились фото с обысков у главы рязанской «Новой газеты» из-за вымогательства

В Сети опубликованы фотографии с обысков, прошедших у главы «Новой газеты – Рязань» Алексея Фролова. Его и одного из членов федерального бюро «Яблока» Константина Смирнова задержали с поличным во время получения 300 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Сотрудники СК РФ арестовали Смирнова и Фролова, а также их возможную сообщницу в рамках дела о вымогательстве. Они, предположительно, требовали у руководителя одной из рязанских компаний деньги за то, чтобы перестать выкладывать нелицеприятные публикации о деятельности фирмы.

Заведено уголовное дело по статье «Вымогательство в крупном размере». Фигурантов могут посадить в тюрьму на срок до 7 лет.

Ранее полицейские задержали трех лжеоперативников, которые вымогали 1 млн рублей у москвича.