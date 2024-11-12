Полицейские задержали трех лжеоперативников, вымогавших 1 млн рублей у москвича

МВД: три лжеоперативника вымогали 1 млн рублей у посетителя бара в Москве

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание трех лжеоперативников, которые вымогали один млн рублей у 21-летнего мужчины. Преступление было совершено на Арбате в Москве, сообщает пресс-служба МВД.

Лжеоперативникам было 19, 34 и 39 лет. В одном из развлекательных заведений на московской улице Арбат они решили обмануть 21-летнего посетителя. Подойдя к нему, мужчины сказали, что работают в полиции.

Затем фейковые сотрудники правоохранительных органов заявили, что 21-летнего посетителя бара якобы разыскивают за мошенничество. На него надели наручники, вывели из бара и заставили сесть в автомобиль.

В машине лжеоперативники начали угрожать мужчине расправой. Чтобы этого не произошло, потребовали заплатить им 1 млн рублей.

21-летний мужчина сделал вид, что согласился, и попросил отпустить себя. Когда он покинул автомобиль, то позвонил полицейским.

Настоящие сотрудники правоохранительных органов задержали лжеоперативников. Против них открыли уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса России «Вымогательство». Предполагаемые преступники арестованы.

Ранее московские следователи задержали преступников, которые вымогали у женщин деньги. Для этого они втянули в схему своих детей.