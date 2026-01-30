Поиск пропавшей семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае

Поиск исчезнувшей семьи Усольцевых снова возобновили на территории поселка Кутурчин Партизанского района Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба Краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».

Сотрудники КГКУ поучаствуют в повторных мероприятиях по поиску Усольцевых. Они присоединятся к мероприятиям по заявке правоохранительных органов. Поиски будут идти 30 и 31 января.

Сергей, Ирина и их общая пятилетняя дочь исчезли в тайге Красноярского края в конце сентября 2025 года. С тех пор их ищут. Для поисков задействовали беспилотники, вертолеты, квадроциклы, более 1,5 тыс. спасателей, но найти семью не удалось. 12 октября активную фазу поисков закончили.

Ранее стало известно, что в конце 1990-х годов Сергей Усольцев работал по американской программе в Железногорске. Ее организовывал департамент энергетики США. Проект назывался «Инициатива атомных городов».

