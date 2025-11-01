Пропавший бизнесмен Усольцев был причастен к реализации американских программ

В Красноярском крае продолжается расследование исчезновения семьи Усольцевых. В этом деле появились новые данные о прошлом главы пропавшего семейства — Сергее Усольцеве. Оказалось, что мужчина был причастен к реализации американских программ, сообщает URA.RU .

Предварительно известно, что бизнесмен Сергей Усольцев ранее регулярно нарушал финансовое и налоговое законодательство. За это его несколько раз штрафовали. Проблемы с законом возникали из-за работы его фирмы.

Также стало известно, что в конце 1990-х годов Усольцев работал по американской программе в Железногорске. Ее проводил Департамент энергетики США — проект назывался «Инициатива атомных городов».

Позже предприниматель стал открыто критиковать российские власти. Он публично говорил, что государство «душит» реальный бизнес в стране. Усольцев также предсказывал, что экономика России скоро рухнет.

14 октября Усольцев должен был предоставить отчет о расходовании государственных грантов, однако внезапно перестал выходить на связь.

Семья Усольцевых в количестве трех человек — Сергей, его супруга Ирина и их общая 5-летняя дочь, без вести пропали в тайге Красноярского края в конце сентября 2025 года. Месяц поисков пропавшей семьи Усольцевых обошелся минимум в миллион рублей. Об этом рассказал инструктор-спасатель Денис Киселев.

В операции приняли участие порядка полутора тысяч спасателей. Для поисков использовали дроны, вертолеты и квадроциклы. Однако найти хоть какие-то важные улики местонахождения семьи пока не получилось, даже несмотря на большой размах работ и трудные погодные условия.

