Должен был отчитаться: выяснились новые подробности о пропавшем Усольцеве

Владелец компании по производству краски Сергей Усольцев вместе с супругой и их пятилетней дочерью исчез в тайге в Красноярском крае в конце сентября. По данным RT , 14 октября он должен был предоставить отчет о расходовании государственных грантов, однако внезапно перестал выходить на связь.

На банковских счетах как самого Усольцева, так и его организации остались значительные суммы денежных средств.

Поисковые отряды по-прежнему не могут найти какие-либо зацепки, касающиеся семьи Усольцевых.

Как сообщила представитель поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина, в той же местности Красноярского края, где бесследно исчезла семья Усольцевых, шесть лет назад пропал 67-летний мужчина, собиравший грибы. Его поиски не дали результатов.

По ее словам, поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае начались только спустя четыре дня после их исчезновения, когда все следы были уже смыты.

