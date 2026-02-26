Похитителем девочки в Смоленске оказался судимый наркоман

Раскрыта личность мужчины, который больше двух суток назад назад похитил девятилетнюю девочку в Смоленске, сообщает «112» .

Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний Сергей Г.

Мужчина уже был судим — он проходил по делу о хранении наркотиков. В ходе допроса мужчина рассказал, что держал школьницу в квартире у своей сожительницы.

Девочка пропала утром 24 февраля, когда ушла гулять с собакой. Ее искали сотни неравнодушных людей, волонтеры, правоохранители. Также была версия, что она могла утонуть в озере.

Ранее сообщалось, что ребенка нашли живой 26 февраля. Сейчас девочка в больнице. Медики проверяют ее состояние и выясняют, применялось ли к ней насилие.

