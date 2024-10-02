Похитителем детенышей кенгуру из российских зоопарков оказался карлик

Сотрудники полиции задержали мужчину-карлика, который оказался похитителем детенышей кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей. В настоящее время злоумышленник на допросе, сообщает Mash .

Поиск преступника занял несколько дней. Правоохранительные органы не могли понять, кто изображен на фотороботе, так как черты лица и данные о габаритах подозреваемого были необычными для взрослого мужчины.

Прибывшие на помощь силовики провели работу на местах преступлений, установили личность, а затем задержали подозреваемого. При себе у мужчины нашли двух малышей кенгуру, которые находились в сумке. Один из детенышей погиб, а второго отправили в ярославский зоопарк.

Третьего сумчатого зверька мужчина передал частому зоопарку в подмосковном Королеве. По предварительной информации, задержанный планировал обменять кенгуру на эксклюзивную обезьяну. За кражу экзотических животных похитителю грозит до 5 лет тюремного заключения.