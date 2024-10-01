сегодня в 16:23

Опубликован фоторобот похитителя кенгурят из зоопарков в Калуге и Ярославле

Mash разместил фоторобот предполагаемого похитителя трех молодых кенгуру из зоопарков в Калуге и Ярославле.

Это молодой человек с короткой стрижкой, большими глазами и крупным носом. Именно его видели в зоопарках, где позже пропали животные.

Правоохранители также нашли на месте преступления сачок и палки.

В случае задержания злоумышленнику грозит наказание по статье УК РФ «Кража». Она предусматривает тюремный срок до пяти лет.

Фоторобот разослали по школам, компьютерным клубам, а также разместили на серверах компьютерной игры Minecraft.

Кражи детенышей кенгуру произошли в 500 км друг от друга. Первый малыш исчез 28 сентября в зоопарке Ярославля. В день кражи из-за технических неполадок там не работали камеры видеонаблюдения. Еще двух шестимесячных детенышей кенгуру похитили 30 сентября из калужского парка птиц «Воробьи».