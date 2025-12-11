Похитили незнакомцы: мать в Тюмени два месяца ищет пропавшего сына

Мать в Тюмени разыскивает сына, которого неизвестные затолкали в машину и увезли

Жительница Тюмени уже два месяца разыскивает пропавшего 25-летнего сына. Она уверена, что парня похитили незнакомцы, сообщает «112» .

По словам Ольги Д., ее сына Данилу затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении днем 20 октября. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, после чего юноша бесследно исчез.

Женщина утверждает, что правоохранители до сих пор не возбудили уголовное дело. Она неоднократно просила их разыскать сына, но поиски стоят на месте.

В последнем своем заявлении женщина даже написала о возможном убийстве сына. Таким образом она пытается привлечь внимание полицейских к данному делу.

