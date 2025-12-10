сегодня в 18:53

Мужчину похитили, вымогали деньги и ограбили в Москве

В Москве заключили под стражу фигурантов уголовного дела, которые, предположительно, похитили мужчину, вымогали у него средства и ограбили на 64 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Сотрудники Следкома расследуют уголовное дело по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Инцидент произошел вечером 27 ноября.

Фигуранты обманным путем, предположительно, позвали на встречу мужчину рядом с улицей Кусковской в Москве. Затем заставили его сесть в машину.

В авто фигуранты, предположительно, угрожали мужчине и использовали по отношению к нему физическое насилие. Еще они потребовали передать им деньги.

После этого мужчина отдал предполагаемым злоумышленникам 62 тыс. рублей. Еще 2 тыс. отправил на банковский счет.

Через некоторое время пострадавшего отпустили. Сотрудники СК и полиция задержали возможных фигурантов. Им предъявили обвинение. Мужчин заключили под стражу.

