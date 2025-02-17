Похищение русского ребенка: всплыл новый эпизод бесчинства таксистки в Таиланде

В Таиланде разгорается новый скандал вокруг таксистки, ранее избившей россиянку. Ее подозревают в похищении 14-летней девочки из русской семьи, совершенном в ноябре 2022 года, сообщает SHOT .

Выяснилось, что девочка ехала в школу на такси, когда женщина за рулем неожиданно изменила маршрут. При этом она выкрикивала ругательства в адрес подростка и ее родителей. Школьница успела отправить своей маме голосовые сообщения, зафиксировав агрессивное поведение женщины. Та кричала слова: «Это моя страна» — те же самые, как и в случае с нападением на российскую туристку.

Вскоре таксистка высадила девочку в неизвестном месте и скрылась. Испуганная школьница забежала в ближайшее кафе, откуда ее забрали родители. Несмотря на поданные заявления в полицию, расследование, по словам родственников школьницы, не проводилось.

После того, как широкую огласку получило избиение тайкой гражданки РФ, родители девочки настаивают на задержании буйной таксистки. По их словам, бесчинства творит один и тот же человек. Они планируют добиться очной ставки между своей дочерью и подозреваемой для опознания.

История получила новый поворот, и теперь расследование обещает быть куда более масштабным.