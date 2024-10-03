Похищавший кенгуру из зоопарков карлик оказался вором-рецидивистом

Карлика-похитителя кенгуру уже судили за кражу с проникновением в жилище

Задержанный за кражу кенгуру из зоопарков 31-летний карлик Иван Н. ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу с проникновением в жилье, сообщает Telegram-канал SHOT .

Рост молодого мужчины менее 150 сантиметров, и он умело этим пользовался в проворачивании незаконных дел. С подросткового возраста Иван Н. проникал в чужие квартиры через щели в двери, а в дома — через окна на чердаке.

В 2017 году карлика задержали после очередной кражи, но он сумел сбежать от конвоиров, которые даже не сразу заметили его отсутствие. В 2019 году его заочно осудили по уголовной статье «Кража с проникновением в жилище» и объявляли в федеральный розыск.

На краже молодых кенгуру злоумышленник планировал построить малый бизнес. Он хотел заполучить редкую макаку. Через Сеть он нашел покупателей на кенгуру, которые должны были ему передать эксклюзивную обезьяну.

Карлика-похитителя поймали во Владимирской области. С собой у него было два кенгуренка, один из которых умер.

Ранее сообщалось, что из российских зоопарков пропали три детеныша кенгуру. Позднее выяснилось, что одного экзотического зверя похититель успел продать в Москве, второй погиб, а третьего он намеревался обменять на обезьяну.