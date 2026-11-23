Туристами, которые погибли в страшном ДТП в Чили, оказались Андрей и Марины Цыпины — владельцы сети зоомагазинов «Четыре лапы». Их бизнес работал с 1992 года, сообщает Baza .

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в регионе Магальянес. Авария произошла 21 ноября около 14:00 по местному времени на 160-м километре автодороги 9 Norte в направлении города Пуэрто-Наталес. Микроавтобус перевозил туристов, среди которых оказались погибшие 67-летние супруги Цыпины. Еще пять человек получили травмы.

Свой бизнес семья основала в 1992 году. Первые магазины появились в подмосковном Жуковском. Позже к управлению подключился сын пары Дмитрий. Компания превратилась в крупнейшую сеть, которая на сегодня насчитывает более 600 магазинов по всей России.

В том числе бизнес развивает ветеринарные центры и услуги для питомцев. В этом году Цыпины подписали инвестиционный контракт с Липецкой областью на 2 млрд рублей. Они планировали построить завод для производства влажных кормов для животных.

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