сегодня в 17:09

Погибшим у станции Валентиновка в Подмосковье оказался 14-летний подросток

Погибшим вечером 11 февраля у станции Валентиновка в окрестностях подмосковного Королева оказался 14-летний молодой человек. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Парень, предположительно, упал с электрички и получил несовместимые с жизнью травмы.

Правоохранители проверяют, был ли он «зацепером».

Вечером 11 февраля труп постороннего человека на путях нашли на Ярославском направлении МЖД. Из-за него на 1 час 50 минут были задержаны многие поезда, едущие в область.

