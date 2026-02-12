Погибшим у станции Валентиновка в Подмосковье оказался 14-летний подросток
Фото - © Медиасток.рф
Погибшим вечером 11 февраля у станции Валентиновка в окрестностях подмосковного Королева оказался 14-летний молодой человек. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Парень, предположительно, упал с электрички и получил несовместимые с жизнью травмы.
Правоохранители проверяют, был ли он «зацепером».
Вечером 11 февраля труп постороннего человека на путях нашли на Ярославском направлении МЖД. Из-за него на 1 час 50 минут были задержаны многие поезда, едущие в область.
