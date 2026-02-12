Труп предполагаемого зацепера вызвал крупный сбой на Ярославском направлении МЖД

сегодня в 07:27

Из-за трупа человека на путях произошел сбой на Ярославском направлении МЖД

Труп постороннего человека на путях обнаружили на Ярославском направлении Московской железной дороги. Из-за него случился практически двухчасовой сбой в графике движения электричек, сообщает Telegram-канал « Электрички Live ».

Примерно в 20:30 11 февраля на перегоне Соколовская-Болшево машинист поезда «Монино-Москва Ярославская» увидел тело на путях о. п. Валентиновка, после чего остановился. Он ждал приезда сотрудников служб.

Согласно предварительной информации, погибшим мог быть зацепер. Он упал с электропоезда. Труп убрали и освободили путь в 21:47.

Из-за случившегося до 1 часа 50 минут в пути следования оказались задержаны многие поезда, едущие в область.

На опубликованной записи труп лежит на путях по пути следования поезда. Тело опущено лицом вниз. Рядом с местом происшествия стояли очевидцы.

