Погибших в Охотском море при дрейфе отца и сына похоронят в разных местах

Сергея и Илью Пичугиных, которые погибли при двухмесячном дрейфе на лодке в Охотском море, похоронят в разных городах, сообщает SHOT .

Отца — в Улан-Удэ, его сына — в Красноярске, где он жил с мамой.

Михаил Пичугин, его брат и племянник сплавлялись из Хабаровского края в Сахалинскую область на лодке. 9 августа они пропали в Охотском море.

Судно нашли только 14 октября у берегов Камчатки. Михаил оказался единственным выжившим, он два месяца дрейфовал с телами погибших родных.