«Быстрее вызывайте директора»: учитель и ученик подрались в школе в Мытищах

Подмосковная полиция устанавливает обстоятельства конфликта между учителем и мальчиком-подростком, который на видео сняли другие ученики школы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в одной из школ в Мытищах. На опубликованных кадрах видно разгар конфликта: подросток убегает от учителя в школьной столовой. Мужчина догоняет мальчика возле столов с раздачей еды, роняет на пол, затем поднимает, скручивает его же одеждой, затем роняет второй раз и тащит по полу.

В какой-то момент мужчина поднимает подростка и под вопросы других детей — что случилось — уводит его в другое помещение.

За кадром дети кричат о том, что нужно вызвать директора школы, и друг у друга спрашивают, что же произошло, но не получают ответа.

Подмосковная полиция проводит проверку на основе опубликованных в Сети кадров. На момент публикации заметки никто из образовательного учреждения с заявлением о случившемся не обращался.