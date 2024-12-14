Отец Янчинова помог дисквалифицировать литовскую спортсменку на ЧМ в Будапеште

Отец спортсмена Карима Янчинова, Самир, добился дисквалификации литовской спортсменки на чемпионате мира по функциональному фитнесу в венгерском Будапеште. Женщина устроила демарш против РФ, сообщает « МК ».

Российская сборная на чемпионате мира в Будапеште выступает под нейтральным флагом. Литовская спортсменка Корнелия Дудайте появилась на соревнованиях в майке с оскорбительной надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой».

Самир Янчинов сказал, что такая выходка — демарш против РФ. Он сообщил об этом в Международную федерацию функционального фитнеса.

Организационный комитет сказал спортсменке из Литвы, что ей нужно как можно скорее сменить майку, иначе она будет дисквалифицирована из турнира. Дудайте не прислушалась, и была удалена с первенства. В результате литовская сборная снялась с соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал победы 19-летнему пловцу из Мытищ Роману Акимову. Он участвует в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«12 декабря в полуфинале на заплыве вольным стилем на 400 метров Рома занял 7 место. Сейчас наша сборная на 2 месте в общекомандном зачете с двумя золотыми медалями», — отметил Воробьев.