Воробьев пожелал победы пловцу из Мытищ Акимову на соревнованиях в Будапеште

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал победы 19-летнему пловцу из Мытищ Роману Акимову, который участвует в чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Глава региона заявил, что болеет за российскую сборную.

«Сегодня в полуфинале на заплыве вольным стилем на 400 метров Рома занял 7 место. Сейчас наша сборная на 2 месте в общекомандном зачете с двумя золотыми медалями», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что следит за соревнованиями и переживает за российских спортсменов. Глава региона понимает, что им приходится непросто, ведь впервые за 2,5 года они участвуют в чемпионате такого уровня почти без ограничений.

«15 декабря будет еще один заплыв на 200 метров. Рома, мы все болеем за тебя и за нашу сборную! Мы с тобой!» — добавил губернатор Подмосковья.