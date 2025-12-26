сегодня в 11:33

Погибших при взрыве в Москве сотрудников ДПС похоронят с воинскими почестями

Траурная церемония прощания с сотрудниками ДПС, погибшими в результате взрыва на Елецкой улице в Москве, проходит в пятницу. Полицейские будут похоронены с воинскими почестями, сообщает ТАСС .

Коллеги, родные и близкие провожают в последний путь 24-летнего Илью Климанова и 25-летнего Максима Горбунова, погибших 24 декабря при исполнении служебного долга. Траурная церемония проходит на территории управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы.

Проститься со своими товарищами пришли несколько тысяч правоохранителей. Также церемонию посетили жители города.

«После завершения траурной церемонии Илья Климанов и Максим Горбунов будут похоронены с воинскими почестями», — сказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Взрыв прогремел на улице Елецкой ночью 24 декабря. Неизвестный подорвал СВУ около автомобиля ДПС. Погибли двое полицейских, а также мужчина, который оказался подрывником.

