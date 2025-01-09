Погибших бойцов ВСУ обворовывали в морге Днепропетровска

По данному делу обвинительный акт подготовила Левобережная окружная прокуратура города Днепра.

ОПГ работала через сотрудника бюро судебно-медицинской экспертизы, который забирал SIM-карты и телефоны погибших военных из морга. Один из участников группы, у которое есть IТ-навыки, сразу менял пароли в онлайн-банкинге. Так злоумышленники получали доступ к счетам.

Через банковские аккаунты преступники снимали наличные, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на свои счета.

На январь этого года известно о 20 пострадавших от их действий. Сумма ущерба составила свыше 1,5 млн гривен (3 млн 968 тыс. 295 рублей).

Это преступление вызвало широкий резонанс в стране.

Один из ключевых членов ОПГ, IT-специалист, сначала внес залог в 300 тыс. гривен и вышел на свободу. Но тогда прокуратура стала требовать его возвращения за решетку или увеличения суммы залога. Под давлением общества Апелляционный суд опять посадил программиста в СИЗО, при этом залог вырос в 5 раз — до 1,5 млн гривен.