Поезд въехал в стадо краснокнижных антилоп в Забайкальском крае

В Забайкальском крае поезд на полном ходу протаранил стадо антилоп-дзеренов, занесенных в Красную книгу. Некоторые животные были раздавлены, сообщает РИА Новости .

На видеозаписи, сделанной из кабины машиниста, запечатлено, как поезд наезжает на антилоп. Они бегут по путям железной дороги.

После наезда на краснокнижных животных машинист не сбавил скорость. В пресс-службе региональной железной дороги рассказали, что начали служебную проверку.

Ранее в Московской области поезд переехал девушку в наушниках, случайно шагнувшую под состав.