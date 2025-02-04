Поезд въехал в стадо краснокнижных антилоп в Забайкальском крае
В Забайкальском крае поезд на полном ходу протаранил стадо антилоп-дзеренов, занесенных в Красную книгу. Некоторые животные были раздавлены, сообщает РИА Новости.
На видеозаписи, сделанной из кабины машиниста, запечатлено, как поезд наезжает на антилоп. Они бегут по путям железной дороги.
После наезда на краснокнижных животных машинист не сбавил скорость. В пресс-службе региональной железной дороги рассказали, что начали служебную проверку.
Ранее в Московской области поезд переехал девушку в наушниках, случайно шагнувшую под состав.