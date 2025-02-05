Поезд снес выехавший на переезд грузовик в Новороссийске

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МВД: поезд протаранил грузовик на переезде в Новороссийске

Поезд снес выехавший на переезд грузовик Mercedes в Новороссийске в Краснодарском крае. Водитель автомобиля умер, сообщает пресс-служба главка МВД России по региону.

Инцидент произошел 5 февраля в 02:50. В Новороссийске на улице Портовой водитель грузовика Mercedes не остановился на светофоре перед железнодорожными путями.

Транспортное средство выкатилось на ж/д-переезд. Там в него въехал поезд.

Из-за столкновения умер водитель грузовика 1981 года рождения. Он скончался до прибытия врачей.

Ранее поезд въехал в стадо краснокнижных антилоп в Забайкальском крае. Некоторых животных задавили.