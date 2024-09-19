сегодня в 10:09

Поезд снес машину каршеринга на путях около станции Быково в Подмосковье

Водитель на каршеринге выехал на железнодорожные пути, несмотря на отсутствие переезда. Машина застряла, но водитель успел выскочить из нее перед приближающимся поездом.

От машины после столкновения практически ничего не осталось.

Ранее поезд переехал девушку-подростка в метро. ЧП произошло в Казани.