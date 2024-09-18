Было не больше 15 лет: девушку переехал поезд в метро Казани

Две станции метро закрыли в Казани после гибели девушки под колесами поезда

Поезд переехал девушку в казанском метро. Очевидцы отмечают, что на вид ей было не больше 15 лет, сообщает « Вечерняя Казань ».

Тело жертвы после происшествия осталось лежать на путях. По каким причинам девушка оказалась на рельсах, уточняется. По данным очевидцев, ее никто не толкал.

После трагедии в Казани временно закрыли станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная». В Метроэлектротрансе отметили, что это было сделано по техническим причинам.

Электропоезда оборачиваются через станцию «Горки».