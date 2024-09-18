Было не больше 15 лет: девушку переехал поезд в метро Казани
Две станции метро закрыли в Казани после гибели девушки под колесами поезда
Фото - © Александр Тараканов / Фотобанк Лори
Поезд переехал девушку в казанском метро. Очевидцы отмечают, что на вид ей было не больше 15 лет, сообщает «Вечерняя Казань».
Тело жертвы после происшествия осталось лежать на путях. По каким причинам девушка оказалась на рельсах, уточняется. По данным очевидцев, ее никто не толкал.
После трагедии в Казани временно закрыли станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная». В Метроэлектротрансе отметили, что это было сделано по техническим причинам.
Электропоезда оборачиваются через станцию «Горки».