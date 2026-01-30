Поезд сбил человека на Ярославском направлении МЖД

сегодня в 08:59

Сбой в графике движения на Ярославском направлении Московской железной дороги произошел из-за наезда поезда на человека. Инцидент случился примерно в 06:20, сообщает « Подслушано электрички Москвы ».

Инцидент произошел на станции Хотьково. В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно.

В 06:50 пользователи пожаловались, что на Ярославском направлении МЖД поезд 20 минут стоял на станции Хотьково. Причина не называлась.

Утром 29 января случился сбой в движении поездов на Казанском направлении МЖД и МЦД-3. С аналогичной ситуацией столкнулись пассажиры на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.