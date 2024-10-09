Поезд с взрывным устройством прибыл в Ярославль из Подмосковья
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Железнодорожный состав, на котором нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), прибыл в Ярославль из Подмосковья, сообщает Baza.
Предварительно, сначала поезд сформировали на станции Дно в Псковской области. Затем он прибыл на станцию Сонково в Московской области. Уже из Подмосковья состав отправили в Ярославль.
Спецслужбы сейчас выясняют, где и когда неизвестные могли заложить взрывное устройство на вагон-цистерну.
Взрывчатку обнаружили 5 октября. Ее закрепили на одной из пустых цистерн. СВУ ликвидировали с помощью гидроразрушителя.