Взрывное устройство нашли на вагоне-цистерне на вокзале в Ярославле

На вагоне-цистерне грузового поезда на вокзале в Ярославле нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает Baza .

Инцидент произошел 5 октября. СВУ было размером примерно 10 на 25 см. Это был черный сверток из полимерного материала, его перемотали скотчем. Внутри специалисты обнаружили металлическую трубу, разные вещества и сим-карту для проведения дистанционного взрыва.

СВУ нашли на соединении цистерны и платформы, оно располагалось на высоте 1,7 м от земли. Вагон принадлежал столичной компании, а приписан к Московской области.

Ранее вагон отцепили от поезда, поэтому механизм СВУ разрушился. Части устройства отправили на экспертизу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт» УК РФ.