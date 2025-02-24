Поезд Петербург – Белгород протаранил легковушку, водитель и пассажир погибли

сегодня в 10:26

Поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Белгород, протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде станции Отрада Московской железной дороги в Орловской области. Инцидент произошел в 09:08, сообщает пресс-служба МЖД.

Водитель легковушки выехал на ж/д переезд, когда поезд к нему приближался. Машинист увидел автомобиль и начал экстренно тормозить. Однако сделать это своевременно не удалось, и произошло столкновение.

Водитель машины и пассажир погибли. Пассажиры поезда за помощью медиков не обращались.

Из-за трагедии задерживается поезд №81 Петербург – Белгород. На движение других составов инцидент не повлиял.

Ранее поезд снес выехавший на переезд грузовик в Новороссийске. Водитель авто скончался.