сегодня в 08:42

Поезд насмерть сбил двух мужчин на станции Шатура

На ж/д станции Шатура в районе 06:50 поезд 6813 Черусти — Москва Казанская сбил двух мужчин, они погибли, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Поезд стоит на железнодорожных путях на время работы МЧС.

Из-за ЧП на перегоне Кривандино — Шатура Казанского направления МЖД установлено движение составов по второму главному пути в обоих направлениях.

Ранее сбой в движении поездов произошел на МЦД-4 из-за неисправности состава.

