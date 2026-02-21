сегодня в 12:53

Сбой в движении поездов произошел на МЦД-4 из-за неисправности состава

Сбой в движении поездов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) произошел в субботу утром из-за неисправности одного из составов, сообщает Telegram-канал «Подслушано МЦД-4 | Апрелевка — Железнодорожная МЦД-4» .

В 10:38 поезд № 6677 «Петушки — Апрелевка» ЭД4М-0471, следующий с опозданием от графика на 20 минут, выявил неисправность на платформе Савеловская. В 10:53 был вызван вспомогательный локомотив.

В 12:00 неисправный состав был убран с ж/д путей сзади идущей «Иволгой». Движение на МЦД-4 восстановлено.

На данный момент на диаметре возможны отмены и опоздания более 1 часа в сторону Апрелевки и Железнодорожного.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.