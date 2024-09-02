Поезд наехал на человека рядом с платформой Левобережная в Подмосковье
Поезд наехал на человека рядом с остановочным пунктом Левобережная в Подмосковье. Об этом сообщается на Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы».
Инцидент произошел в 11:34. Поезд наехал на человека на 633-км перегона Химки-Ховрино.
С 11:45 до 12:31 поезда по D3 по направлению к российской столице ехали без остановок. В настоящий момент движение восстановили.
Ранее тронувшийся товарный поезд наехал на нетрезвого мужчину на железнодорожной станции в Подмосковье. Пострадавший хотел пролезть под ним.