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Поезд наехал на человека рядом с платформой Левобережная в Подмосковье

Поезд наехал на человека рядом с остановочным пунктом Левобережная в Подмосковье. Об этом сообщается на Telegram-канале « Подслушано электрички Москвы ».

Инцидент произошел в 11:34. Поезд наехал на человека на 633-км перегона Химки-Ховрино.

С 11:45 до 12:31 поезда по D3 по направлению к российской столице ехали без остановок. В настоящий момент движение восстановили.

Ранее тронувшийся товарный поезд наехал на нетрезвого мужчину на железнодорожной станции в Подмосковье. Пострадавший хотел пролезть под ним.