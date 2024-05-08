Тронувшийся товарняк придавил пьяного мужчину на ж/д станции в Подмосковье
Товарный поезд наехал на пьяного мужчину на ж/д станции в Подмосковье
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На подмосковной станции Купавна поехавший товарный поезд придавил пьяного мужчину, который хотел под ним пролезть, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Мужчина вместе со спутницей в алкогольном опьянении решил срезать путь, прошел на запрещающий сигнал светофора и полез под фитинговую платформу стоявшего товарняка.
В это время состав тронулся и наехал на него.
По данным Межрегиональной транспортной прокуратуры, обошлось без жертв — факта травмирования не было. Проверка проводиться не будет.