Тронувшийся товарняк придавил пьяного мужчину на ж/д станции в Подмосковье

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Товарный поезд наехал на пьяного мужчину на ж/д станции в Подмосковье

На подмосковной станции Купавна поехавший товарный поезд придавил пьяного мужчину, который хотел под ним пролезть, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Мужчина вместе со спутницей в алкогольном опьянении решил срезать путь, прошел на запрещающий сигнал светофора и полез под фитинговую платформу стоявшего товарняка.

В это время состав тронулся и наехал на него.

По данным Межрегиональной транспортной прокуратуры, обошлось без жертв — факта травмирования не было. Проверка проводиться не будет.