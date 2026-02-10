сегодня в 12:06

Поезд Москва — Минск протаранил «ГАЗель» на переезде под Смоленском

На железнодорожном переезде между станциями Ракитная и Гусино Московской железной дороги поезд Москва — Минск протаранил «ГАЗель», которая выехала на пути. Водителя госпитализировали, сообщает пресс-служба МЖД.

Инцидент произошел в Смоленской области. «ГАЗель» выехала на пути перед пассажирским поездом. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но этого оказалось недостаточно — поезд протаранил машину.

Водителя доставили в больницу, локомотивная бригада и пассажиры поезда за помощью не обращались. Машину убрали с путей, в 11:25 состав направился на станцию Гусино. Там поезд будет ждать прибытия резервного состава и продолжит путь.

В МЖД призвали водителей быть внимательными на переездах, проявлять бдительность и строго следовать правилам дорожного движения.

