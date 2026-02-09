Бежала через пути: появилось видео трагедии на станции Хотьково

сегодня в 11:07

Появилось видео, на котором поезд сбивает женщину на станции Хотьково

В Сети появилось видео трагедии, которая произошла на железнодорожной станции Хотьково. Электропоезд сбил женщину, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На опубликованных кадрах видно, что женщина пыталась перебежать через пути, хотя для пешеходов горел красный свет. В итоге электричка попросту переехала женщину.

На видеозаписи видно, как произошедшее шокировало окружающих. Одна из очевидцев попыталась быстро закрыть глаза ребенку, который стал невольным свидетелем трагедии.

По данным СМИ, женщина скончалась.

Ранее на этой же станции поезд наехал на человека. Из-за этого электричка стояла на станции 20 минут.

