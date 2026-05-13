В России стартует II Международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена»

В честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал II масштабный международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена», который проводится в рамках одноименного международного благотворительного фестиваля, сообщает пресс-служба организаторов.

Впервые в РФ мероприятие пройдет под специально написанную для него композицию — проникновенный «Памятный вальс», автором которого стала талантливая российская певица и композитор Елена Максимова, что придает проекту уникальность и не имеет аналогов.

Голосами Танцевального флешмоба выступят сама Елена Максимова — российская певица и композитор, участница концертов на главных площадках страны и идейный вдохновитель, лауреат международных конкурсов Харитон Руденко, а также Большой детский хор имени В. С. Попова под руководством заслуженного артиста России Анатолия Кислякова иАнсамбль песни и пляски имени В. С. Локтева под руководством заслуженного работника культуры Российский Федерации Леонида Фрадкина в сопровождении легендарного Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации под управлением заслуженного артиста Российской Федерации, полковника Сергея Дурыгина.

Проект получил широкую поддержку и высокую оценку со стороны видных общественно-политических деятелей, Полномочных представителей Президента РФ и Федерального Собрания РФ.

В исполнении танца принимают участие представители более 30 министерств и ведомств, их территориальных органов и подведомственных организаций. В их числе — министерство просвещения Российской Федерации, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, министерство транспорта Российской Федерации, министерство энергетики Российской Федерации, федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное медико-биологическое агентство, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и многие другие.

Активное участие в проекте также принимают крупнейшие государственные корпорации и ведущие всероссийские общественные движения. Среди них — Госкорпорация «Росатом», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

В минувшем году проект продемонстрировала впечатляющий интерес: к участию присоединились не только все 89 субъектов РФ, от столичных регионов до Дальнего Востока, но и соотечественники за рубежом из более 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ожидается, что в проекте планирует принять участие несколько сотен тысяч граждан и соотечественников за рубежом. Среди них — курсанты учебных заведений, действующие сотрудники органов государственной власти, военнослужащие, ветераны боевых действий и граждане с активной гражданской позицией.

В рамках Международного благотворительного фестиваля «Память хранит имена» на протяжении всего 2026 года в городах Московской области пройдет серия концертов «Мой герой — моя память». Эти мероприятия станут данью уважения героям и призваны объединить жителей региона вокруг общей идеи сохранения исторической памяти. Центральным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт с участием ведущих творческих коллективов и звезд российской эстрады, который соберет на одной сцене признанных мастеров искусств и молодые дарования.

Организационный комитет сообщает, что уже приступил к поиску специально созданных композиций для флешмоба в 2027 году.

Авторов, желающих внести свой вклад в сохранение исторической памяти, приглашаем направлять тексты и музыкальный материал на электронную почту фестиваля info.ehopobedy@yandex.ru.