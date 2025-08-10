Поджигатель релейных шкафов застрелил полицейского в Архангельской области

сегодня в 20:44

Поджигатель релейных шкафов при задержании застрелил полицейского и ранил другого правоохранителя в Архангельской области. Злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному ФО.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта) был установлен неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, который причастен к поджогу релейного шкафа.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате стрельбы погиб полицейский, еще один получил ранение ноги. Злоумышленник был задержан.

По факту произошедшего возбуждено новое уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее несовершеннолетнего задержали за теракт в Санкт-Петербурге. Подросток бросил бутылку с горящей жидкостью в недействующий пункт полиции, а затем сделал фото пожара и сбежал. Возбуждено уголовное дело.