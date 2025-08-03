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Несовершеннолетнего школьника задержали за теракт в Санкт-Петербурге

Несовершеннолетний школьник бросил бутылку с горящей жидкостью в недействующий пункт полиции на Московской площади в Санкт-Петербурге. Против правонарушителя открыли уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»), сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел днем 2 августа. После броска бутылки с горящей смесью, загорелась крыша здания полиции.

Затем подросток сфотографировал пожар и убежал. Очевидцы потушили возгорание. Никто не пострадал.

Несовершеннолетнего идентифицировали, задержали и привезли в отдел. «Подработку», в рамках которой нужно было поджечь здание полиции, ему предложили через мессенджер.