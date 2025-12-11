Подвела проводка? Что известно о причинах мощного пожара на рынке в Петербурге

сегодня в 15:49

Причиной крупного пожара на рынке в Петербурге могло стать возгорание проводки

Пожар на Правобережном рынке в Невском районе Санкт-Петербурга, предположительно, возник из-за неисправности электропроводки в одном из торговых павильонов, сообщает ТАСС .

«Пока рабочая версия одна — возгорание проводки в одном из помещений рынка», — заявили в оперативных службах.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время дознание продолжается.

Пожар на Правобережном рынке в Петербурге произошел вечером 10 декабря. В ходе ликвидации огня выяснилось, что один человек погиб, также есть пострадавшие. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

