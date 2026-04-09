Подставил отца и бабушку: 15-летний уралец отправил родных в тюрьму из-за наркотиков

На Урале 72-летней пенсионерке грозит до 20 лет колонии за сбыт мефедрона, хотя с дилерами переписывался ее 15-летний внук, который и дал показания на бабушку. Тетя мальчика обвиняет его в «подставе», сообщает 74.ru .

Пенсионерку из Свердловской области задержали с сумкой наркотиков под Челябинском. Суд отправил ее в СИЗО на время разбирательства. Семья просит освободить женщину.

Родные настаивают, что пенсионерка поехала в Челябинскую область вместе с 15-летним внуком, который заявил, что ему нужно забрать у кого-то 120 тысяч рублей. Бабушка не понимала, откуда эти деньги, но все равно поехала с парнем, потому что боялась, что его изобьют.

После того, как мальчик забрал «деньги», бабушка взяла его пакет. В этот момент их и задержали. В пакете оказался мефедрон общим весом в 3 кг. Пенсионерке предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. На нее дали показания внук и таксист, который их ждал.

При этом у пенсионерки не нашли никаких переписок с дилерами и подозрительных доходов. Предварительно, именно внук женщины мог связаться с наркодилерами и переписываться с ними, но из-за возраста его не могут привлечь.

Тетя мальчика рассказала, что в декабре тот подставил своего отца-инвалида, который страдал от зависимости и которого тоже задержали за наркотики. По версии следствия, он искал на улице закладку. Рядом с ним в тот момент был сын. Тетя считает, что во всех несчастьях виноват именно племянник.

Отца парня выпустили домой под подписку о невыезде, так как в его телефоне не нашли переписок с дилерами. Бабушка же находится под арестом. В доме пенсионерки также нашли весы, которые часто используются для фасовки доз. Дочь женщины уверена, что это устройство принадлежит племяннику.

Также, по словам тети, в личном разговоре мальчик признался ей, что виноват, но боится наказания. Несмотря на это, уголовное дело пенсионерки передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

