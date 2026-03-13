Подросток застрял между перекрытиями в недостроенном здании в Троицке
Подросток застрял между перекрытиями в недостроенном здании в Троицке. На место выехала бригада спасателей.
Инцидент произошел в пятницу вечером. Несовершеннолетний забрался на пятый этаж недостроя, после чего упал.
Теперь 15-летний подросток не может самостоятельно выбраться и ожидает спасателей.
