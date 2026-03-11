Пропавшие дети в Звенигороде: что известно о подростках и как ведутся их поиски

В материале РИАМО рассказываем подробности о том, куда могли пропасть дети в Звенигороде, как их ищут и чем может помочь самолет.

При каких обстоятельствах пропали дети в Звенигороде 8 марта

8 марта стало известно о пропаже троих детей — 13-летней девушки и двух 12-летних парнях. Дети пропали в подмосковном Звенигороде. Подростки не выходили на связь с вечера 7 марта, в последний раз их видели в этот день примерно в 15:00 рядом с рекой. Предположительно, школьники пошли поздравлять с праздником свою одноклассницу.

Масштабная операция по поиску детей началась сразу же, к поискам были привлечены более 150 волонтеров. Они начали прочесывать берег Москвы-реки, разговаривать с очевидцами, размещать ориентировки. Почти сразу появилась версия, что дети утонули, провалившись под лед.

Уже в первый день поисков спасатели обнаружили на берегу Москвы-реки следы пропавших детей и личные вещи — шапку одного из мальчиков и шарф. Шапку родители опознали, шарф отец одного из подростков не опознал.

Как и где проходят поиски пропавших детей

Поиски детей идут уже пятые сутки. В операции участвуют спасатели МЧС, водолазы, добровольцы отрядов «ЛизаАлерт», «ДобротворецЪ» и «Спецспас» — всего более 300 человек. Задействованы суда на воздушной подушке, катера и вертолет. Беспилотники ведут мониторинг ледовой обстановки: операторы отслеживают движение крупных льдин, чтобы вовремя отозвать водолазов с акватории.

Водолазы обследуют каждый квадратный метр водоема, спасатели и волонтеры осматривают километры береговой линии. Поискам мешают погодные условия. Температура воды близка к нулю, со дна поднялся весь ил, и он мешает обзору. Кроме того, начался ледоход, который мешает работе водолазов.

По словам местных жителей, в районе Звенигорода дно реки отличается сложным рельефом с глубокими ямами и завалами коряг. Спасателям пришлось пробурить уже более 200 прорубей для погружений.

Из-за потепления, сильного течения и подтопления береговой линии было принято решение расширить географию поисков — спасатели и волонтеры обследуют береговую линию на протяжении многих километров и вниз по течению в сторону населенных пунктов Луцино, Аксиньино и Палицы.

Под лед спасатели опускают специальные эхолоты, которые работают по принципу УЗИ и позволяют «увидеть» пространство под водой гораздо четче и дальше, чем обычная оптика.

Акватории реки уделяется повышенное внимание именно потому, что на берегу были обнаружены следы детей и шапка одного из них. Кроме того, волонтеры рассказали, что один из рыбаков видел, как кто-то из мальчиков провалился под лед. Спасти его не смогли, он уплыл дальше по течению. Позвонить сразу он не смог из-за отсутствия телефона, но видел, как другой мужчина звонил по телефону, и был уверен, что он вызывает спасателей. Еще одна женщина сообщала, что слышала крики детей и видела троих подростков на льду.

Ситуация вокруг поисков подростков в Звенигороде сейчас

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения троих подростков в Звенигороде.

Для поисков детей привлекут легкомоторный самолет SkyLiader 500. Борт готовится к вылету, водные и пешие группы работают в прежнем режиме.

Акт бесчеловечности — на трагедии решили подзаработать мошенники. Они начали собирать деньги на якобы спасательную операцию в связи с пропажей троих детей в Подмосковье. Напомним, что госорганы и добровольцы таких сборов не проводят, у них есть все необходимое для поисков.

Все продолжают надеяться на лучшее: возможно, школьников кто-то спас или они смогли выбраться самостоятельно. Поиски пропавших детей будут продолжаться до тех пор, пока их не найдут.