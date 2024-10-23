Подросток выстрелил в одноклассника из пистолета в туалете школы Губкинского

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SHOT: ученик устроил стрельбу в школе Губкинского в ЯНАО, есть пострадавший

Один из учащихся школы № 9 в Губкинском в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начал стрелять из пневматического пистолета. Установленные на входе в учреждение рамки с металлодетектором оружие не выявили, сообщает SHOT .

Стрельба произошла 22 октября. После урока школьник отправился в уборную вместе с одноклассниками. Там он произвел выстрел.

Пуля была выпущена в ногу одному из школьников. Ученик получил слабое ранение, ему оказали своевременную медицинскую помощь.

С открывшим огонь школьником работают сотрудники правоохранительных органов. До этого он уже стоял на учете.

Мощность пневматического пистолета составляла около трех джоулей. Корпус сделан из пластмассы. По этой причине устройство и не обнаружил металлоискатель.

Ранее житель Красноярска устроил стрельбу у школы. Во время нее никто не пострадал.