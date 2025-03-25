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Подросток в Ульяновске упал с 18 этажа на грузчика

В Ульяновске водитель-экспедитор, разгружающий фургон, оказался в больнице после того, как на него с 18-го этажа упал 16-летний парень. Подросток погиб, сообщает «112» .

Инцидент произошел на улице Врача Сурова. Парень находился на балконе многоэтажки, откуда упал. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

В результате подросток рухнул прямо на голову водителю-экспедитору. Тот в этот момент находился возле подъезда, он разгружал грузовую машину.

16-летний парень погиб. Пострадавшего грузчика увезли в больницу. Прокуратура разбирается в случившемся.

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