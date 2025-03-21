На стройке двое рабочих упали со здания в Новой Москве
Прокуратура: рабочий упал с высоты и разбился на стройке в Новой Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На строительном участке нежилого здания в Новой Москве с высоты сорвались двое рабочих. Один из них скончался, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Второго мужчину увезли в больницу. Его состояние неизвестно.
Прокуратура ТиНАО Москвы следит за установлением обстоятельств случившегося.
Ранее молодая девушка упала с 36 этажа в Москве.