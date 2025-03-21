На стройке двое рабочих упали со здания в Новой Москве

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Прокуратура: рабочий упал с высоты и разбился на стройке в Новой Москве

На строительном участке нежилого здания в Новой Москве с высоты сорвались двое рабочих. Один из них скончался, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.